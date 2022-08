Revine nebunia „stocurilor meme” Un stoc de meme este unul care a inregistrat o creștere a volumului nu din cauza performanțelor companiei, ci mai degraba datorita speculațiilor de pe rețelele sociale și forumurilor online. Devine viral și atrage investitorii. Anul trecut, investitorii din generația Z și milenialii s-au ingramadit la acțiunile de tip „meme”, cautand sa faca o afacere […] The post Revine nebunia „stocurilor meme” first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

