Stiri pe aceeasi tema

- Lazio - CFR Cluj, manșa tur a play-off-ului pentru optimile Conference League, va fi transmisa la TV de Pro Arena. CFR Cluj, singura echipa romaneasca in continuare prezenta in cupele europene, va juca pe 16 februarie, de la ora 22:00, manșa tur a play-off-ului pentru optimile Conference League, la…

- Lazio, adversara lui CFR Cluj din Conference League, traverseaza o criza, avand o serie de patru meciuri fara victorie in Serie A. Sambata, s-a accidentat cel mai experimentat stoper, Alessio Romagnoli (28 de ani). Lazio a pierdut fix cu același scor cu care CFR Cluj a cedat, la Craiova, cu CS Universitatea…

- CFR Cluj a pierdut doua partide consecutive in SuperLiga, iar antrenorul Dan Petrescu s-a aratat suparat pe jucatorii sai și considera ca jocul prestat nu le da speranțe in fața lui Lazio, in duelul de joi din Conference League.

- Juventus a invins-o pe Lazio, scor 1-0, și s-a calificat in semifinalele Cupei Italiei. Romanii mai au doua saptamani pana la infruntarile cu CFR Cluj, din Conference League. Lazio - CFR Cluj, turul play-off-ului Conference League, se joaca joi, 16 februarie, de la ora 22:00Manșa decisiva este programata…

- CFR Cluj a anunțat ca a pus la vanzare, online, biletele pentru meciul cu Lazio, din play-off-ul dinaintea optimilor Conference League. CFR Cluj - Lazio, in play-off-ul dinaintea optimilor Conference League, se joaca pe 23 februarie, de la ora 19:45, pe stadionul Dr. Constantin Radulescu. Meciul va…

- Ciro Immobile (32 de ani), vedeta lui Lazio, s-a accidentat in meciul de Serie A cu Sassuolo, cu o luna inainte de primul duel cu CFR Cluj din Conference League. Immobile a suferit o accidentare musculara in prima repriza cu Sassuolo și a fost schimbat in minutul 15, cu Pedro. Golgeterul lui Lazio nu…

- Iulian Dima si Florin Andrei vor arbitra meciurile Sepsi – Universitatea Cluj si Universitatea Craiova – Chindia, care se vor disputa sambata, in etapa a 21-a a Superligii, potrivit news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Partidele vor fi transmise in direct de DIGI SPORT, PRIMA SPORT și ORANGE SPORT. Vineri, 2 decembrie Ora 15.30 UTA Arad – Sepsi OSK Sf. Gheorghe Ora 19.00 FC Petrolul Ploiești – FC Universitatea Cluj Sambata, 3 decembrie Ora 15.30 FC Voluntari – AFC Hermannstadt Ora 19.00 Universitatea Craiova –…