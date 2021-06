Revine la modă chica? Iată cum au purtat-o marile vedete! Revine la moda chica? Iata cum au purtat-o marile vedete! Tunsoarea cu chica este una in care parul e scurt in fața și laterale, dar mai lung in partea din spate. A devenit pentru prima oara faimoasa in anii 70, atunci cand o purtau foarte multe vedete internaționale. Cum moda știm cu toții ca e ciclica și revine odata la ceva timp, este posibil ca și aceasta tunsoare sa revina in trend. Iata cum au purtat-o marile vedete, dar și cum o poarta alte celebritați in prezent. David Bowie Jane Fonda Cher Liza Minnelli Rob Lowe Prince Tina Turner Rihanna Zendaya Miley Cyrus Cara Delevingne Scarlett Johansson… Citeste articolul mai departe pe agentiadepresamondena.com…

Sursa articol si foto: agentiadepresamondena.com

