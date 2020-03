Revine iarna! ZĂPADĂ și VREME RECE în toată țara ANM a emis, sâmbata, o informare meteo valabila pentru intervalul 21 martie, ora 18:00 - 25 martie, ora 8:00, care vizeaza o racire accentuata a vremii, ninsori si strat de zapada si intensificari ale vântului în întreaga tara. Potrivit meteorologilor, vremea se va raci accentuat, devenind treptat deosebit de rece pentru ultima decada a lunii martie. În noaptea de sâmbata spre duminica (21/22 martie) si în cursul zilei de duminica (22 martie) aria precipitatiilor predominant sub forma de ninsoare va cuprinde cea mai mare parte a zonei… Citeste articolul mai departe pe monitorulcj.ro…

Sursa articol: monitorulcj.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis o atentionare de vreme severa, valabila de vineri pana sambata, la ora 11.00. Astfel, 19 judete, in special zonele inalte, se afla sub cod galben de viscol si ninsori. Zonele montane din 19 judete se vor afla sub Cod galben de viscol in intervalul 28 februarie,…

- Iarna s-a intors in județul Cluj, iar partia din Muntele Baișorii este pregatita pentru turiști. Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Ziarul Unirea INFO SCHI: Starea partiilor la ȘUREANU, in perioada 15-20 februarie 2020. Zapada din plin și condiții excelente de schi Iarna a venit, la Șureanu, cand nimeni nu se mai aștepta sa vina. Dupa doua luni de iarna secetoasa, cu iarba și pietre pe partii, cand domeniul schiabil a funcționat…

- Potrivit rezultatelor sondajului realizat de Nokian Tyres, aproximativ jumatate dintre șoferii europeni considera ca principalul risc asociat condusului pe timp de iarna este viteza. In plus, majoritatea șoferilor considera ca drumurile alunecoase și acoperite cu zapada sunt periculoase. La intrebarea…

- Temperaturile vor scadea însa treptat în zilele urmatoare astfel ca în tara va ninge, în unele zone urmând sa se depuna strat consistent de zapada, iar vântul va sufla în rafale cu peste 100 de kilometri, viscolind zapada, a spus meteorologul Mihai Timu,…

- O tara cu doua anotimpuri. La munte e un peisaj autentic de iarna. A nins mult in ultimele zile, iar in unele zone stratul de zapada depaseste un metru. Statiunile au fost pline de turisti, unii veniti de la sute de kilometri sa se bucure totusi de iarna. De astazi, vacantele la munte sunt mai ieftine.

- Luna februarie pastreaza, de regula, multe dintre caracteristicile consemnate in luna ianuarie, iar temperaturile pot avea aceleasi valori, reiese din caracteristicile prognozei publicate de Administratia Nationala de Meteorologie (ANM).

- Daca in wekendul trecut s-au inregistrat 14 grade și mult soare, de astazi iarna a revenit in Munții Vrancei. La Lepșa astazi, la ora 12, erau zero grade, vant puternic și precipitații mixte. In Pasul Mușat pe drumul național 2D ce leaga Vrancea de Covasna, la peste 1000 de metri altitudine s-a depus…