Revine iarna - prognoza meteo pentru acest sfârșit de săptămână CHIȘINAU, 5 mart - Sputnik. Vineri ziua vom avea inca vreme frumoasa, deși in nordul țarii va ploua slab. © Sputnik / Evghenii PanasencoDin Rusia in Moldova: Premiera la Gradina ZoologicaMaximele termice vor oscila in raionale de nord intre +8..+11 grade Celsius, la cele din centru +12..+16 grade Celsius și +13..+17 grade Celsius in raioanele de sud ale țarii. In schimb, in noapte de vineri spre sambata mercurul in termometre va cobori sub zero grade. Minimele termice vor oscila in raionale de nord intre -2..-5 grade Celsius, la cele din centru -1..-4 grade Celsius și 0..-3 grade… Citeste articolul mai departe pe sputnik.md…

