Revine handbalul la Polivalentă Echipa de handbal masculin Politehnica Iasi reia meciurile oficiale Maine, de la ora 17:00, in Sala Polivalenta, formatia pregatita de Florin Spiridon se va confrunta cu echipa secunda a CSM Bacau.Partida conteaza pentru prima etapa a Seriei A a grupei Play-off Tineret din cadrul Diviziei A. Din aceasta serie mai fac parte alte patru echipe, CSM Vaslui II, CSU Suceava II, CSM Focsani II si Pietricica Piatra Neamt. Play-off Tineret, grupa valorica secunda a esalonului doi, mai cuprinde alte trei serii, formate din cinci sau sase echipe. Acest campionat, care se disputa in sistemul tur-retur,… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

