Revine Festivalul START Șase universitați din șase orașe, opt spectacole in patru zile și cateva zeci de tineri actori romani. Acestea sunt ingredientele Festivalului Școlilor de Teatru din Romania – START, ce se va desfașura intre 16 și 20 iulie, la Teatrul Clasic „Ioan Slavici” din Arad. Organizat de Primaria Municipiului Arad, prin Centrul Municipal de Cultura și Teatrul Clasic „Ioan Slavici”, festivalul maraton de spectacole studențești se afla la cea de-a doua ediție. „La ce bun un astfel de eveniment? Nimic mai simplu! START are la baza un concept de organizare unic: practic, acest festival iși… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

