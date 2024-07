Stiri pe aceeasi tema

- Comuna clujeana Bobalna gazduiește și in acest an „Festivalului Placintelor”. Evenimentul „delicios” va avea loc chiar in aceasta saptamana, duminica, in 28 iulie 2024.„Anul acesta, va așteptam din nou la un regal al gastronomiei tradiționale, unde veți putea savura cele mai delicioase placinte, pregatite…

- Comuna clujeana Bobalna gazduiește și in acest an „Festivalului Placintelor”, care va avea loc in 28 iulie. Evenimentul vrea sa pastreze și promoveze gastronomia, obiceiurile și cultura locala.„Anul acesta, va așteptam din nou la un regal al gastronomiei tradiționale, unde veți putea savura cele mai…

- La alegerile locale 2024, o mare surpriza s-a produs in Cocu, o comuna din Argeș ce are un singur drum asfaltat. La doar 29 de ani, Codruț Badescu (USR) a fost ales primar la Cocu obținand peste 35% dintre voturi și invingandu-l pe fostul primar, ce a condus comuna timp de 20 de ani.

- Mai mulți simpatizanți PNL au organizat duminica, in timpul alegerilor locale, un marș electoral pe strazile din comuna Arieșeni, din Munții Apuseni. Coloana a fost deschisa de un barbat cu un steag tricolor și a fost formata din simpatizanți ai organizației locale a PNL. Aceștia s-au plimbat strazile…

- Alegeri locale in Dambovița, 9 iunie 2024: cu un total de 89 de circumscripții electorale și 434 de secții de votare, cetațenii din orașele și comunele din județul Dambovița vor avea oportunitatea sa-și exprime opțiunile politice. Targoviște, centrul administrativ al județului, va gazdui 65 de secții…

- Fondurile de aproape 15 milioane de lei alocate pentru modernizarea strazilor din comuna Mireșu Mare reprezinta o realizare semnificativa a administrației locale in efortul lor de a imbunatați infrastructura comunitații. Aceasta investiție solida, cu sprijin majoritar din bugetul de stat, reflecta capacitatea…

- Opt secții de votare vor fi deschise pe 9 iunie in comuna Sanmartin, pentru alegerile locale și europarlamentare. Locuitorii comunei vor avea de ales dintre trei candidați pentru funcția de primar. Potrivit datelor de la AEP, la data de 31 martie 2024 erau in evidențe in comuna un numar de 1043 de cetațeni…

- Doua drumuri locale din comuna Bucium urmeaza sa fie modernizate: Licitația de peste 3,2 milioane de lei, lansata pe SEAP Doua drumuri locale din comuna Bucium urmeaza sa fie modernizate: Licitația de peste 3,2 milioane de lei, lansata pe SEAP Primaria comunei Bucium a scos pe Sistemul Electronic de…