- Popularitatea presedintelui american Joe Biden a coborat luna aceasta la cel mai scazut nivel de dupa aprilie, releva un sondaj Reuters/Ipsos publicat marti, ale carui rezultate ridica semne de intrebare in ce priveste candidatura democratului pentru un nou mandat. Potrivit sondajului intreprins vineri…

- Calatoria lui Biden la Tel Aviv de luna trecuta a fost in mare parte una de susținere, dar, in privat, el l-a indemnat pe Benjamin Netanyah altceva. Nu doar sa nu extinda razboiul și sa fie prudent, ci și sa se gandeasca la scenariul pe care il lasa succesorului sau. Zilele lui Benjamin Netanyahu…

- Un congresman din aripa dura republicana apropiata fostului presedinte Donald Trump, Matt Gaetz, a promis duminica lansarea procedurii de destituire a presedintelui republican al Camerei Reprezentantilor, in urma compromisului la care aceasta a ajuns cu democratii presedintelui Joe Biden.

- Commander, ciobanescul german al presedintelui SUA, Joe Biden, a atacat din nou un membru al personalului Secret Service. Un ofiter in uniforma al Secret Service "a intrat in contact" cu Commander, in virsta de 2 ani, luni, la Casa Alba, "si a fost muscat", a confirmat purtatorul de cuvint al Secret…

- Bob Menendez este un politician foarte influent in SUA, din echipa lui Joe Biden, fiind președintele Comisiei de Politica Externa din Senat. Alaltaieri a fost inculpat pentru corupție, impreuna cu soția sa și alți trei manageri de companii. S-a considerat ca au conspirat in vederea comiterii de acte…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski, aflat in vizita la Washington, s-a intalnit cu omologul sau american Joe Biden la Casa Alba. Acesta a spus ca SUA continua sa ofere sprijin in Kievului pentru a se apara impotriva invaziei ruse, relateaza CNN.

- Casa Alba a contracarat o noua runda de intrebari ale jurnaliștilor referitoare la capacitatea presedintelui Joe Biden de a candida pentru realegere, avand in vedere varsta sa. „80 este noul 40”, a raspuns secretarul de presa al Casei Albe, potrivit news.ro.Joe Biden, in varsta de 80 de ani, cel mai…

- Americanii sunt divizati cu privire la deschiderea unei anchete pentru punerea sub acuzare a presedintelui Joe Biden, releva un sondaj Reuters/Ipsos finalizat joi, conform caruia 41% dintre cei chestionati sunt de acord cu un astfel de demers, in timp ce 35% i se opun, scrie news.ro.Aproximativ 41%…