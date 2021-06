Kevin De Bruyne revine dupa accidentarea suferita in finala Ligii Campionilor. Mijlocașul belgian e favoritul cotelor Superbet pentru a fi jucatorul cu cele mai multe pase decisive in turneu, deși a lipsit in prima etapa. Colegul lui din atacul naționalei, Romelu Lukaku, a inceput Europeanul cu o „dubla” și a devenit acum liderul cotelor in cursa pentru Gheata de Aur a competiției. In sezonul recent incheiat, De Bruyne a dat 18 pase decisive pentru Manchester City. ...