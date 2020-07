Stiri pe aceeasi tema

- In Germania are loc realmente o revenire a virusului ucigaș activ. Sambata au fost anunțate in Germania 687 noi cazuri de contaminare cu Covid-19 in ultimele 24 de ore, ducand bilanțul total al contaminatilor din Germania la… 193.243. Au fost anunțate de asemenea 6 noi decese, numarul total al morților…

- De șase luni a avut nevoie coronavirusul sa faca turul lumii. Pornit din China in luna ianuarie anul acesta, sosit luna urmatoare in Italia, pentru ca apoi sa faca ravagii in toata Europa. De cateva saptamani, a napadit continentul american, iar acum, iata-l din nou in Asia. Recent, autoritațile chineze…

- Organizația Mondiala a Sanatații (OMS) dispune de date ce o determina sa aprecieze ca pandemia legata de coronavirus “se agraveaza ” in lume și ii avertizeaza pe cei ce relaxeaza restricțiile impuse pana acum pentru blocarea propagarii virusului. “Deși situația in Europa se amelioreaza, la nivel mondial…

- Cei 27 de miniștri pentru Afaceri europene au abordat chestiunea redeschiderii cat mai repede posibil a frontierelor in Europa marți, 26 mai, in cadrul unei videoconferințe. Surse apropiate dezbaterilor semnaleaza ca nu au fost fixate termene precise și nici proceduri. A fost o reuniune informala unde,…

- Reportaje transmise de Euronews, France Presse, Associated Press au relatat și prezentat imagini de la amplele manifestații ce au avut loc sambata in Germania, Regatul Unit, Franța, Polonia impotriva menținerii in vigoare a masurilor restrictive, inclusiv a izolarii impuse pentru combaterea propagarii…

- In pofida pandemiei, 8 Mai de anul acesta a avut o semnificație istorica. La ceremoniile de vineri marcand 75 ani de la incheierea celui de-al doilea razboi mondial a participat și Germania. De obicei, nemții nu celebrau aceasta data care pentru Aliați a insemnat capitularea regimului nazist. Anul acesta,…

- Dupa o inchidere prost coordonata a frontierelor in țarile europene, in luna martie, Uniunea Europeana se afla in fața unei situații complicate ce vizeaza redeschiderea liberei circulații. Comisia Europeana, anunța corespondenți de presa acreditați la Bruxelles, citați de “Les Echos”, pregatește liniile…

- Bilanțul deceselor provocate de virusul ucigaș continua sa depașeasca pragul de 100.000 la nivel mondial, din care 70% in Europa, fara speranțe sa se diminueze, chiar daca in unele țari numarul morților a fost in ultimele zile un pic mai mic. Nu aceeași tendința se inregistreaza in privința numarului…