Laura Codruța Kovesi este neagra! Dar nu de la bronzul vacanței pe care oricum nu și-a luat-o… Ci de furie! Pentru ca deja intarzierile la "graficul impus de la Bruxelles" sunt atat de mari, incat risca sa ii spulbere visul de a fi prima femeie președinte a Romaniei! Sau barem marea finalista a Dreptei intr-o […]