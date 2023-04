Stiri pe aceeasi tema

- Evenimentul outdoor din Capitala „Strazi deschise – Bucuresti, Promenada urbana”, care va avea loc in perioada 29 aprilie si 8 octombrie, revine cu un nou sezon ce incepe in weekendul 29-30 aprilie 2023 pe Calea Victoriei. In premiera, se inchid și pistele de biciclete.Evenimentul propune bucurestenilor…

- Vremea va fi rece pentru aceasta perioada in Capitala. Maximele vor ajunge la 15-17 grade, se arata in prognoza publicata joi de ANM valabila pana sambata la ora 10.00.Vremea va fi rece in Capitala pentru aceasta data. Cerul va fi variabil, temporar cu innorari pe parcursul zilei de joi cand vor…

- Din 29 aprilie si pana pe 8 octombrie strazile din centrul orasului vor deveni zone exclusiv pietonale si vor gazdui numeroase evenimente artistice si educationale, realizate in colaborare cu teatre, institutii culturale, operatori independenti si artisti.Potrivit edilului general al Capitalei, in primul…

- Nicușor Dan a anunțat pe pagina sa de Facebook ca incepand din acest weekend se da drumul la cel mai popular eveniment care se desfașoara in aer liber in Capitala: „Strazi deschise – Bucuresti, Promenada urbana”. Proiectul ține din 29 aprilie pana pe 8 octombrie. „Din 29 aprilie și pana in 8 octombrie,…

- Traficul auto va fi restrictionat, sambata, 1 aprilie, pe traseul zona Piata Presei Libere - Calea Victoriei - Splaiul Independentei - Platforma Industriala Granmetal, unde va avea loc un mars pe motociclete, intre orele 11,30-13,00.

- Viceprimarul Capitalei, Stelian Bujduveanu, a anunțat vineri, 31 martie, ca a fost semnat contractul pentru reluarea consolidarii si modernizarii Podului Grant cu firma BOG`ART S.R.L. Lucrarile, care au fost oprite in 2020, se vor relua „in perioada urmatoare” si vor dura doi ani. „Punem in siguranța…

- Programul educational „Ajungem MARI” da startul unei campanii de recrutare de voluntari care sa aiba grija de 500 de copii din Capitala si unele localitati din tara la care nu ajunge nimeni, timp de trei ore pe saptamana. Termenul limita pentru inscrieri este 31 martie. De noua ani, programul educational…

- Sa fie mereu bronzata nu va mai fi o grija pentru sexoasa solista Maria Andria. Iubitul sau i-a adus o parte dintr-un salon de infrumusețare chiar acasa, cumparandu-i un solar veritabil. Nascuta in insoritul Cipru, ineditul cadou a bucurat-o nespus pe solista de origine romana care, de cand a dat piept…