- Fostul presedinte ceh, Vaclav Klaus, care a provocat un scandal prin incalcarea masurilor restrictive impuse de guvern din cauza pandemiei de COVID-19, a fost contaminat cu coronavirusul, a anuntat marti purtatorul sau de cuvant, citat de AFP. "Nu se simtea bine si a fost testat pozitiv la…

- Presedintele rus, Vladimir Putin, si cel belarus, Aleksandr Lukasenko, au discutat marti la telefon, in continuarea convorbirilor pe care cei doi le-au avut pe 22 februarie la Soci, informeaza TASS. Potrivit serviciilor de presa ale celor doua presedintii, Vladimir Putin si Aleksandr Lukasenko…

- Vicepremierul Dan Barna a vorbit, marți seara, la B1 TV, despre construcția bugetului, dar și despre reacția pe care opoziția, prin PSD, a avut-o la "Ora premierului" din Parlament. "Este o decizie agreata in coaliție, propunerea de buget este una inchegata. Nu vom depune amendamente.…

- Scene uluitoare și de-a dreptul șocante s-au petrecut in București, in sectorul 6. Mai mulți calatori aflați in autobuzul de pe linia 178 au fost atacaai de un individ cu un cuțit. Speriați, oamenii au apelat la un polițist de la Brigada Rutiera a Capitalei care se afla in misiune pe bulevardul…

- Presedintele PNL Neamt, deputatul Mugur Cozmanciuc, a declarat marti ca a luat la cunostinta "cu surprindere" din comunicatul DNA ca a fost trimis in judecata pentru trafic de influenta. Parlamentarul liberal sustine, intr-o postare pe facebook, ca nu a savarsit nicio infractiune si este nevinovat.…

- Unul dintre cei trei barbati acuzati de plasarea bombei care a ucis-o in 2017 pe jurnalista malteza de investigatii Daphne Caruana Galizia a pledat vinovat marti, transmit Reuters si AFP. Vince Muscat si-a schimbat marturia facuta initial inaintea procesului. El se afla in arest din decembrie…

- Curtea Constitutionala a Republicii Moldova a declarat neconstitutional decretul prin care presedintele Maia Sandu a desemnat-o pentru a doua oara pe Natalia Gavrilita in functia de premier. Totodata, magistratii Inaltei Curti au mentionat ca pentru respectarea prevederilor Constitutiei, fractiunile…