Revin temperaturile caniculare! Cum arată prognoza pentru următoarele două săptămâni. Veștile de la ANM, pentru fiecare regiune Va bucurați ca au mai scazut temperaturile, la inceputul acestei saptamani, și va intrebați cand ar putea lovi din nou canicula in Romania, dat fiind faptul ca suntem in iulie, luna lui „Cuptor”? Meteorologii vin cu raspunsuri! Specialiștii de la Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) au transmis, luni, estimari cu privire la evoluția valorilor termice […] The post Revin temperaturile caniculare! Cum arata prognoza pentru urmatoarele doua saptamani. Veștile de la ANM, pentru fiecare regiune first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

