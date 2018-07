Stiri pe aceeasi tema

- In acest an, cursul s-a desfasurat in perioada 10 - 20 iulie 2018, iar tema aleasa a fost designul interior – „There"s no place like the home you design". Birourile companiei UniCredit Services din ansamblul Palas au fost alese ca studiu de caz pentru studentii care provin de la universitati din mari…

- Petru Mircea junior a intrat in Asociația Madalina Manole. Fiul regretatei artiste a implinit recent 9 ani și i s-a alaturat tatalui sau in efortul de a pastra vie imaginea fetei cu parul de foc. Cantarețele Sanda Ladoși și Madalina Manole au pozat cu copiii lor la scurt timp dupa naștere, pentru o…

- Lunile care urmeaza se anunta foarte ocupate pentru Andra. In anul centenarului ea ne pregateste un concert de milioane, “Traditonal” la Sala Palatului, este jurat la „Romanii au Talent”, iar cel mai nou proiect este „Vocea Romaniei” . Negocierile dintre artista si producatorii show-ului au durat destul…

- Musicalul "Mamma Mia!", adaptat in limba romana de Ernest Fazekas si regizat de Razvan Dinca, va avea premiera astazi, la Sala Palatului. In distributiile spectacolelor vor fi Loredana (Donna), Mirela Vaida...

- Compozitor și autor al multor frumoase povești muzicale Holograf, Mugurel Vrabete iși lanseaza și povestea scrisa. Sambata, la cel mai important salon de carte din Romania, Bookfest, muzicianul se prezinta in cadrul evenimentului editorial in calitate de protagonist al unei carți intitulata ”De la Basorelief…

- Fata lui Catalin Crișan s-a angajat la Teatrul de Revista “Constantin Tanase”, condus de nimeni altul decat Alexandru Arșinel. La aproape 18 ani, Daria și-a facut debutul pe scena! Daria este cea mai mare dintre fetele indragitului interpret și prima care a dat semne ca-i va calca pe urme. Frumoasa…

- Dupa ce a zguduit lumea, din Romania pana in Europa Rasariteana, cu o colaborare inedita alaturi de Zdob si Zdub si rapperul Ligalize, Loredana vine cu mult asteptatul single solo. Interpretata in concertele de la Sala Palatului, piesa “Ingeri” a ridicat sala in picioare, starnind emotii si ropote de…

- De-a lungul timpului ne-am obișnuit cu transformari spectaculoase marca Loredana, insa ultima isprava a artistei parca le intrece pe toate. Cum s-a putut ca Donna, personajul din musical-ul „Mamma Mia!”, sa ajunga in 24 de ore sa interpreteze melodiile Mariei Tanase? In acest weekend, diva muzicii romanești…