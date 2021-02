Revin ninsorile: Unde vor cădea fulgi și câte grade anunță meteorologii Meteorologii anunța ninsori astazi in nordul și in centrul țarii și ploi slabe la sud. Astfel, fulgi vor cadea la Briceni, Soroca, Edineț, Balți, Chișinau, Orhei și Ungheni. Potrivit SHS, și maine va ninge. Temperaturile de astazi vor oscila intre 0 și +2 grade. Pe timp de noapte mercurul in termometre va cobori pana la -5 grade Celsius. Citeste articolul mai departe pe unimedia.md…

