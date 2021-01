Revin ninsorile în România! Cod galben de viscol în București și opt județe Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis o informare meteo care anunța ninsori și intensificari ale vantului in Muntenia, Dobrogea, Moldova și la munte. De asemenea, a fost emisa o avertizare Cod galben de viscol pentru București și alte opt județe. Informarea meteo va fi valabila in perioada marți ora 18:00 – joi ora 10:00 și vizeaza Muntenia, Dobrogea și local in Moldova, precum și zona de munte. In regiunile estice și sud-estice vantul se va intensifica treptat și local vor fi rafale in general de 50…60 km/h. In Carpații Meridionali și de Curbura rafalele vor atinge in general 55…… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

