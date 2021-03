REVIN ninsorile în Bucureşti! Prognoză specială pentru Capitală Administrația Naționala de Meteorologie a emis, duminica, o prognoza speciala pentru Bucuresti, potrivit careia in zilele urmatoare va fi frig si vantul va sufla cu rafale de 35 – 40 de kilometri pe ora. Vremea va fi deosebit de rece pentru aceasta perioada. Sunt așteptate, de asemenea, ploi, dar și ninsori, potrivit meteorologilor, scrie Mediafax. […] The post REVIN ninsorile in Bucuresti! Prognoza speciala pentru Capitala first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis o prognoza speciala pentru zona municipiului București. Avertizarea meteo de vreme deosebit de rece și ninsori este valabila in intervalul 10 martie ora 22.00 - 11 martie ora 8:00.

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis o prognoza speciala pentru zona municipiului București, de vreme rece și ninsori, pentru intervalul 10 martie ora 22.00 - 11 martie ora 8:00. Vremea va fi...

- Prognoza meteo pentru București arata ca vremea este deosebit de calda pentru aceasta perioada a anului. Vremea va fi calda in urmatoarele doua zile. Cerul va fi temporar noros mai ales in prima parte a noptii de marti spre miercuri (9/10 februarie). Se vor semnala ploi slabe. Potrivit Agerpres, care…

- Vremea se incalzește in Capitala, iar maximele vor ajunge luni la 10-12 grade Celsius, potrivit prognozei speciale pentru București, emisa de Administrația Naționala de Meteorologie (ANM). Potrivit ANM, pana luni la ora 8.00, vremea in Capitala va fi inchisa, cu nebulozitate joasa persistenta…

- Vremea se incalzește in Capitala, iar maximele vor ajunge luni la 10-12 grade Celsius, transmite Administrația Naționala de Meteorologie (ANM). Pana luni, la ora 8.00, vremea in Capitala va fi inchisa,...

- Se schimba vremea, in Bucuresti, in urmatoarele zile, unde se vor semnala precipitatii sub forma de ploaie, lapovita si ninsoare, iar maxima nu va mai depasi zero grade Celsius, conform datelor publicate, vineri, de Administratia Nationala de Meteorologie (ANM).Astfel, pe parcursul intervalului 8 ianuarie,…

- Se schimba vremea, in Bucuresti, in urmatoarele zile, unde se vor semnala precipitatii sub forma de ploaie, lapovita si ninsoare, iar maxima nu va mai depasi zero grade Celsius, conform datelor publicate, vineri, de Administratia Nationala de Meteorologie (ANM).Astfel, pe parcursul intervalului 8 ianuarie,…

- Vremea va fi deosebit de calda in Capitala in urmatoarele trei zile, cu temperaturi maxime de pana la 15 grade Celsius, in timp ce vantul va sufla slab pana la moderat, potrivit prognozei speciale emise marti de Administratia Nationala de Meteorologie pentru municipiul Bucuresti. Astfel, potrivit…