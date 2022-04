Stiri pe aceeasi tema

- Administrația Naționala de Meteorologie a transmis un cod galben de viscol la munte, valabil pana luni, ora 09.00 și un alt cod galben de vant puternic pentru mai multe zone din țara, pana luni, ora 21.00. Potrivit primei avertizari meteo, la munte va ninge, local insemnat cantitativ și se va depune…

- Administrația Naționala de Meteorologie a actualizat avertizarea de vreme rea emisa sambata . ANM anunța vreme extrem de rece pentru aceasta perioada in toata țara, vant puternic in mai multe zone și ninsori abundente la munte. Informarea meteo de vreme rece e valabila de azi ora 21.00, pana luni dimineața.…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis o avertizare de Cod galben de ploi, vijelii si ninsori pentru mai multe judete din tara. In intervalul 31 martie, ora 12.00 – 2 aprilie, ora 21.00, vor fi ploi moderate cantitativ, intensificari temporare ale vantului, manifestari de instabilitate atmosferica…

- Meteorologii au emis o avertizare meteo cod galben, de viscol și ninsori abundente, valabila pana luni, 24 ianuarie, care vizeaza zona Carpaților Meridionali. Totodata, incepand de duminica dimineața, meteorologii anunța ninsori temporar viscolite in jumatatea vestica a Moldovei si local in Carpatii…

- Atentionare de Cod galben de intensificari sustinute ale vantului, valabila pana la ora 20.00, in 20 de judete emisa, sambata, de Administratia Nationala de Meteorologie (ANM). Astfel, intre orele 10:00 – 20:00, in Carpatii Meridionali si local in Carpatii Orientali vantul va avea intensificari cu viteze…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis, joi, o atentionare Cod galben de vant puternic valabila pana sambata in Carpatii Orientali si Meridionali. Astfel, in intervalul 13 ianuarie, ora 18:00 – 15 ianuarie, ora 20:00, la altitudini de peste 1.500 de metri, vantul va avea intensificari cu rafale…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis ieri o avertizare cod galben valabila in intervalul 10 ianuarie, ora 14.00 ndash; 11 ianuarie, ora 11.00 de intensificari ale vantului. Conform ANM, in intervalul mentionat, in sudul si estul Munteniei, in Dobrogea si sudul Moldovei vantul va avea intensificari,…

- Administrația Naționala pentru meteorologie a emis luni o atenționare Cod galben de vant in sudul si estul Munteniei, in Dobrogea si sudul Moldovei. Vantul va avea viteze de 55 – 60 km/h. In zona Carpatilor de Curbura si pe litoral, rafalele vor depasi 60 – 70 km/h. Codul galben vizeaza Bucurestiul…