- Instituția Prefectului Argeș informeaza ca polițiștii și jandarmii continuă să acționeze integrat, împreună cu celelalte structuri cu atribuții în domeniul ordinii și siguranței publice, pentru prevenirea și combaterea răspândirii COVID -19. Controalele dispuse de prefectul Emanuel Soare,…

- Peste 320 de societati comerciale au fost controlate in weekend pentru a verifica modul de respectare a masurilor de protectie in contextul pandemiei de COVID-19, 13 dintre acestea fiind sanctionate contraventional, a informat, luni, Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Vrancea, potrivit Agerpres."Politistii…

- Instituția Prefectului Argeș informeaza ca polițiștii și jandarmii continuă să acționeze integrat, împreună cu celelalte structuri cu atribuții în domeniul ordinii și siguranței publice, pentru prevenirea și combaterea răspândirii COVID -19. 59 de amenzi pentru nerespectarea masurilor…

- Bistrițenii par sa se fi relaxat de tot și unii nu prea iau in seama recomandarile autoritaților, in ciuda faptului ca amenzile sunt destul de consistente. Peste 10 bistrițeni au fost surprinși de Rusalii de jandarmi fara masca in magazin. Trei dintre ei au platit lipsa de responsabilitate destul de…

- Pe teritoriul Romaniei, in carantina instituționalizata sunt 5.287 de persoane. Alte 75.782 de persoane sunt in izolare la domiciliu și se afla sub monitorizare medicala, anunta Gruul de Comunicare Strategica.In ultimele 24 de ore, au fost inregistrate 476 de apeluri la numarul unic de urgența…

- Ziarul Unirea OFICIAL: In Alba, 128 de persoane se afla in carantina și 265 izolate la domiciliu. Amenzi in valoare de 86.000 lei pentru nerespectarea masurilor dispuse de Ordonanțele Militare La data de 26 aprilie 2020, in judetul Alba se aflau 128 de persoane in carantina si 265 persoane izolate la…

- Amenzile pentru incalcarea ordonanțelor militare sunt mult prea mari raportat la caștigul populației. Ele ar putea fi anulate daca CCR da dreptate Avocatului Poporului. Acesta a atacat la Curte unele dintre prevederile ordonantelor Fostul presedinte al Curtii Constitutionale, Augustin Zegrean spune…

- Plata amenzilor pentru incalcarea prevederilor ordonantelor militare poate fi efectuata si online, pe ghiseul.ro, incepand de luni, 6 aprilie, se mentioneaza pe portalul de plati electronice, potrivit Agerpres. Potrivit sursei citate, plata se poate efectua prin parcurgerea urmatorilor pasi: accesarea…