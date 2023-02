REVIEW Xiaomi 13 Pro - Alternativa la Samsung Xiaomi joaca tare anul acesta și intra in lupta celor mai tari și scumpe telefoane de pe piața. Xiaomi 13 Pro se poziționeaza clar ca un concurent pentru regele Samsung Galaxy S3 Ultra, vine pe hartie cu cele mai tari specificații din prezent, iar un sistem foto-video dezvoltat impreuna cu nemții de la Leica promite multe. Cat de bun este noul Xiaomi 13 Pro, care ii sunt punctele forte și care ii sunt minusurile, vezi intr-un review in detaliu marca HotNews.ro Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol si foto: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Samsung Galaxy S23 Ultra este un smartphone mare și plictisitor de bun, de complet și probabil motivul pentru care Samsung a decis sa se apuce de pliabile. Ce inseamna plictisitor de bun? Ca e bun in aproape orice direcție și are doar cateva minusuri discutabile.

- ​Știu, parca e greu spui ca un telefon e mic cand are diagonala ecranului de 6,1 inci - in condițiile in care nu demult Samsung scotea pe piața phableturi (mai țineți minte cuvantul asta?) cu ecrane mai mici de atat. Cu toate astea, Galaxy S23 are o amprenta nu cu mult mai mare decat modele din trecut…

- In lumea smartphone-urilor, anul incepe oficial cam odata cu lansarea noii serii Galaxy S de la Samsung , producatorul sud-coreean facand un obicei din acapararea inceputului de an in materie de telefoane, cu dispozitivele sale din gama flagship. Anul acesta avem parte de Galaxy S23, o serie care vine…

- Samsung a prezentat noile sale telefoane varf de gama pentru anul 2023 - trei modele noi din seria Galaxy S23. HotNews.ro a manuit și a folosit cele trei noi modele pentru o serie de prime impresii inainte de a realiza un review in detaliu ce va aparea in perioada imediat urmatoare.

- La mai putin de doua saptamani distanta de marea dezvaluire a seriei Galaxy S23 , Samsung a anuntat senzorul foto de 200 de megapixeli care se va gasi pe Samsung Galaxy S23 Ultra. E vorba despre ISOCELL HP2. Avem de-a face cu un senzor care masoara 1/1.3 inch si vine cu pixeli de 0.6 microni, plus tehnologie…

- In ceea ce ar putea fi lejer breaking news-ul unei saptamani marcate de lansari de la CES 2023 , iata ca Samsung a confirmat in sfarsit data de lansare a lui Samsung Galaxy S23. Luna trecuta zvonacul Ice Universe dezvaluise ca telefoanele ar sosi pe 1 februarie 2023, iar acum totul e confirmat de Samsung.…

- 45% dintre germani se opun furnizarii de tancuri Leopard 2 Ucrainei, acestea fiind considerate un varf al tehnologiei militare a tarii, in fata cererii exprese a presedintelui ucrainean Volodimir Zelenski, potrivit unui sondaj comandat de agentia de presa DPA, relateaza Hotnews . Opunerea generala…

- Doua telefoane Samsung Galaxy S23 au primit in urma cu cateva saptamani certificarea FCC, insa detaliile nu au sosit din acea parte pana acum, fiind ținute secrete. Apariția pe TENAA insa ne-a dezvaluit aproape tot ce se va ascunde la interiorul lui Galaxy S23 Ultra, așteptat sa se lanseze in prima…