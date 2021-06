REVIEW Purificator de aer AlecoAir P60 Elite, pentru un aer proaspăt acasă Purificatoarele de aer sunt produse pe care le regasim din ce in ce mai des in casele noastre. Chiar daca acestea au inceput sa creasca in popularitate chiar și inainte sa fim aruncați in plina pandemie, odata cu izbucnirea acestei probleme globale, achiziționarea acestora a inceput sa aiba și mai mult sens, mai ales in contextul in care am fost nevoiți sa petrecem foarte mult timp in casa. AlecoAir este o companie romaneasca care activeaza ca distribuitor de produse tech și de gadget-uri, dar care are și propriul brand de device-uri care se ocupa cu pastrarea calitații aerului, de la umidificatoare,… Citeste articolul mai departe pe connect.ro…

Sursa articol si foto: connect.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Observatorul Astronomic „Amiral Vasile Urseanu” a anuntat ca eclipsa va incepe cel mai devreme la ora 13:17, in nord-vest, si va avea ca acoperire maxima 2,1% din discul Soarelui.„Daca doriti sa o priviti va trebui sa folositi un filtru special, denumit Mylar, sau cel mai dens filtru de sudura. Prin…

- Sezonul fotbalistic 2021/2022 in Romania la nivelul celei de-a doua ligi va debuta pe 31 iulie, multe dintre echipele participante urmand sa-și reia pregatirile chiar de saptamana viitoare. In acest moment, echipele participante, cel puțin teoretic, in campionatul Liga 2, in ediția 2021/2022, sunt cunoscute.…

- Miele extinde categoria de produse pentru gatit cu funcție dubla și lanseaza pe piața din Romania plita cu hota incorporata KMDA 7476, care ofera posibilitatea de a gati mai multa mancare, in vase mai mari, datorita tehnologiei PowerFlex XL. Fața de versiunea anterioara, noul model dispune de o suprafața…

- Un proiect cu fonduri europene s-a desfașurat la școla din Budacu de Jos. O mana de profesori și-au rupt din timpul lor liber pentru experiențe de neuitat alaturi de elevi și parinții acestora. Elevii țin min te momen tele INEDITE din timpul școlii. Lucrurile care ”ies din tipare” le raman cele mai…

- Deputații au adoptat miercuri, cu larga majoritatea, proiectul de Lege privind sistemul unitar de pensii publice si pentru adoptarea unor masuri in domeniul asigurarii unor persoane in sistemul public de pensii. Documentul stabileste cadrul legal pentru completarea, de catre persoanele care nu au calitatea…

- Miercuri, 26 mai, vor fi operate servicii de intreținere și service pentru sistemul de echipamente pentru monitorizarea calitații aerului instalate in laboratorul mobil al Primariei municipiului Sebeș. Pe durata prestarii acestor servicii, nici monitorul aflat pe strada Valea Frumoasei nu va funcționa.…

- „ABUZUL ȘI INCOMPETENȚA ȘI-AU FACUT CUIB LA MINISTERUL TRANSPORTURILOR!Credeați ca nu se poate ca o autoritate a statului sa fie condusa simultan de doua Consilii de Administrație? V-ați inșelat! Prin grija „guvernului meu”, Autoritatea Aeronautica Civila este astazi intr-o astfel de situație absurda…

- „Sistemul nostru sportiv este unul rusesc, care a functionat foarte bine pana in 1990, acest sistem fiind preluat de tot blocul socialist. Cumva mentalitatile si structura sunt aceleasi. In 2007, cand a fost aprobata strategia, nivelul sportului de masa in Ungaria era foarte jos, acum au ajuns la 30%.…