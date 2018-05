REVIEW Fitbit Versa: Un smartwatch accesibil cu caracteristici de top

Stiri pe aceeasi tema

- Un ceas inteligent ușor, comod și cu baterie ce trebuie incarcata la patru zile. Așa vor americanii de la Fitbit, care au tot mai multe legaturi cu Romania, sa-și revigoreze business-ul care nu a primit impulsul așteptat dupa lansarea acum un an a lui Ionic, cel mai sofisticat gadget lansat pana acum…

- Piata ceasurilor inteligente nu a explodat, asa cum se asteptau in urma cu cativa ani analistii. Asta deoarece aceste produse sunt, in mare parte, dependente de dispozitivele mobile cu care sunt imperecheate, nu ofera autonomie suficient de mare a bateriei si nici suficiente functii inovatoare. Unele…

- Fitbit a anuntat lansarea smartwatch-ului Fitbit Versa la partenerii comerciali din Romania. Astfel, ceasul inteligent Versa va putea fi achizitionat din oferta retailerilor la pretul de 200 de euro.

- Industria wearables se afla intr-o continua scadere in ultimii ani, lucru resimtit mai ales de producatorii independenti, precum Fitbit, care nu are si o intreaga divizie de smartphone-uri care sa ii ajute in vanzarile de ceasuri inteligente. Tocmai din acest motiv, marele pariu al companiei americane…

- Au trecut deja trei luni din 2018, iar noi am reusit, la Go4it, sa testam cateva smartphone-uri populare sau importante, printre care se numara Samsung Galaxy S9, Sony Xperia XZ2, Huawei Mate 10 Lite sau Huawei P20 Lite. Va prezentam lista acestora, dar si concluziile la care au ajuns autorii, pentru…

- Fitbit a investit mult in ultimii ani pentru a-si consolida oferta de ceasuri inteligente, cumparand companii precum Vector Watch si Pebble. Rezultatul acestor achizitii pare sa fie Fitbit Versa, un nou ceas inteligent orientat catre utilizatorii care au nevoie de cateva functii in plus fata de o bratara…

- O noua promoție este valabila la achiziționarea uneia dintre camerele Panasonic Lumix: la fiecare aparat foto cumparat primești o garanție totala de 5 ani. Înscrierea în promoție este foarte simpla, tot ce trebuie sa faci este sa înregistrezi achiziția produsului pe site-ul https://lumix5yw.com/ro/homepage-5/.…