​REVIEW Fitbit Sense - Scump, dar sofisticat și plin de senzori ​Fitbit, compania care deține un centru de cercetare în România și este pe cale sa fie cumparata de Google, a lansat cel mai sofisticat și ambițios ceas inteligent din gama sa, un model cu foarte mulți senzori. Ceasul numit Sense are și aplicație de EKG, culege multe date despre calitatea somnului și face, pornind de la toate masuratorile, un scor zilnic al starii de stres pentru cel care-l poarta. Sense are însa și o serie de minusuri ce vor fi cel puțin parțial rezolvate prin viitoare update-uri de soft, iar pentru a vedea toate datele de sanatate culese de ceas trebuie sa… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Yango se prezenta o alternativa la Uber, compania de ride-hailing americana prezenta in Romania de ceva ani. Intre timp, piata s-a aglomerat puternic si in scena au mai aparut jucatori importanti precum Bolt sau Clever. Yango e, de fapt, parte din compania ruseasca Yandex, echivalentul Google in regiune.…

- Medicul Alexandru Rafila sustine ca oamenii ar trebui sa inceapa sa se descurce si singuri, mai ales in contextul in care exista o competitie intre tari. Citeste si: Ce tratament primeste Donald Trump pentru coronavirus! A acceptat sa fie COBAI "Deja sunt peste 2500 de pacienti inclusi…

- Compania KLM, proprietarea avionului care a fost vizat de o amenintare cu bomba pe Aeroportul Otopeni sambata seara, reactioneaza la situatia creata. Compania anunta ca pasagerii vor fi cazati gratuit la un hotel, pana duminica."Cu privire la zborul KL 1376, ce urma sa decoleze in aceasta…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a afirmat joi seara ca a sesizat OSCE si Comisia Europeana pe marginea alegerilor din Romania, "pentru ca lucrurile depasesc anumite limite". "Am incredere in justitia din Romania, am facut adresele, am trimis in seara asta si la OSCE si la Comisia Europeana, pentru…

- „Ambasada SUA in Romania folosește informații selective pentru a defaima compania Huawei” Dupa ce Ambasadorul SUA la București, Adrian Zuckerman, a acuzat in cadrul unei editorial ca ”Huawei și stapanii ei comuniști chinezi au lansat recent o campanie de dezinformare lipsita de rușine incercand sa…

- Premiera in istoria Postei Romane. De ce deschide compania de stat o cursa postala auto catre Germania, in timpul pandemiei Posta Romana deschide, in premiera, o cursa postala auto catre Germania, pe ruta Bucuresti - Timisoara - Frankfurt si retur, in condițiile in care pandemia SARS-CoV-2 a facur inaccesibil…

- Help Net a finalizat preluarea celor 52 de farmacii de la Farmaceutica Remedia Help Net a finalizat tranzactia celor 52 de farmacii achizitionate de la Farmaceutica Remedia, dupa ce a primit aviz favorabil din partea Consiliului Concurentei, a anuntat luni lantul farmaceutic. Cele 52 de farmacii care…

- Ryanair anunța pierderi mai reduse decat estimase inițial, dupa ce pandemia a blocat toate avioanele la sol: ”Al doilea val de infectii in toamna, cea mai mare temere a noastra” Compania aeriana low-cost Ryanair a raportat luni pierderi trimestriale mai reduse decat estima si a precizat…