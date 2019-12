Review: 3-4 ore la volanul noului Peugeot 208. In ianuarie soseste si o versiune 100% electrica

Stiri pe aceeasi tema

- Numeroși constructori auto au inceput sa renunțe la dezvoltarea modelelor de oraș, ca urmare a faptului ca introducerea unor tehnologii noi pentru motoarele pe benzina pentru respectarea noilor norme de poluare ar conduce la creșterea prețurilor cu circa 2.000 de euro. Toyota, Volkswagen, Seat, Hyundai…

- Din 2020, seria internaționala WTCR va primi o componenta noua dedicata exclusiv mașinilor electrice. Aceasta se numește ETCR (Electric TCR), iar pana in acest moment, doar Cupra și Hyundai au prezentat mașinile cu care vor concura in 2020. Acum, reprezentanții companiei italiene Romeo Ferraris au anunțat…

- Industria auto, unul dintre pilonii economiei romanesti si unul dintre cei mai mari angajatori din economia locala, „franeaza” in fata noilor provocari, iar colosii din industrie si-au mutat deja atentia catre noul trend, respectiv motorizarea electrica, unii dintre ei mizand pe un viitor in care…

- Pana in 2025, toate modelele Citroen vor fi electrificate, potrivit strategiei constructorului francez. Motoarele diesel vor continua sa existe in oferta Citroen atat timp cat va exista o cerere suficienta pentru acestea, susține conducerea companiei. CEO-ul Linda Jackson a declarat ca, in 2020, Citroen…

- Noua generație Mercedes-Benz Clasa G a fost prezentata oficial in cadrul Salonului Auto de la Detroit din 2018. Modelul constructorului german a primit atunci o serie de modificari exterioare, dimensiuni ceva mai mari și un interior revizuit atat din punct de vedere tehnologic, cat și in ceea ce privește…

- Opel Grandland X Hybrid4 a fost primul model electrificat din portofoliul constructorului german. SUV-ul cu sistem plug-in hybrid de propulsie ofera 300 de cai putere și o autonomie electrica de 50 de kilometri. La scurt timp, nemții au prezentat primul model electric de serie al companiei: Corsa-e.…

- Kia și-a stabilit o serie de planuri ambițioase pentru urmatorii ani, iar acestea vizeaza o electrificare treptata a gamei de modele pentru a respecta viitoarele norme de poluare din Uniunea Europeana. Emilio Herrera, COO-ul constructorului asiatic, a dezvaluit ca una dintre opțiuni este ca Ceed, cel…

- In cadrul Salonului Auto de la Geneva din 2018 Jaguar a prezentat I-Pace, primul model electric de serie al companiei. Cateva saptamani mai tarziu, SUV-ul electric putea fi comandat și pe piața din Romania. La scurt tip de la debutul internațional au aparut o serie de zvonuri care sugerau apariția unor…