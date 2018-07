Stiri pe aceeasi tema

- Aproape 14.700 de vizitatori la Muzeul ASTRA Targul Frumos. Ceramic. Folositor. Ceramica de Bistrita, organizat in perioada 18-23 iulie 2018, in Muzeul in Aer Liber din Dumbrava Sibiului- zona Targului de Țara a pus tradiția in inimile a mii de oameni. Mai exact, evenimentul a atras nu mai puțin…

- In perioada 25 – 29 iulie 2018, Muzeul ASTRA gazduieste cea de a XXIII-a editie a fazei nationale a Olimpiadei “Mestesuguri artistice traditionale”. Un eveniment prin el insuși o tradiție, o sarbatoare a pruncilor și dascalilor, ce aduce prin har și truda, esența și frumosul datului strabun! Read More...

- ASTRA Multicultural, editia a III-a, se va desfașura in perioada 12-15 iulie 2018. Este vorba despre o inițiativa complexa, dezvoltata in cadrul proiectului Patrimoniu deschis și care vine sa aduca frumusețea valorilor multietnice in fața publicului vizitator prin animații culturale gazduite in gospodariile…

- Ziua Sugarului este o sarbatoare... devenita tradiție, dedicata vizitatorilor mari și mici, care a debutat pe data de 1 iulie 2006. Anul acesta, evenimentul organizat de Muzeul ASTRA a ajuns la cea de-a XIII-a ediție. Read More...

- E... tradiție faina, cu ,ii de vizitatori care, in weekend trec pragul acestei inimi culturale a Sibiului, care e Muzeul ASTRA. In perioada 8-10 iunie 2018, muzeul sibian, instituție ale carei acțiuni sunt posibile prin finanțarea Consiliului Județean Sibiu, a inregistrat nu mai puțin de 8398 vizitatori. …

- In perioada 11-15 iunie 2018, prestigiosul Muzeu ASTRA, prin Centrul ASTRA pentru Patrimoniu, Departamentul de Conservare-Restaurare organizeaza Conferințele ASTREI. Workshop de restaurare, Ediția a V-a. Read More...

- COPILARIA, REGAT in MUZEUL ASTRA: Pentru ca acolo, Jucariiile, meșterii și poveștile țes o lume minunata, vie nealterata. Așa se face ca in perioada 1-3 iunie 2018, Muzeul ASTRA a inregistrat 12.298 de vizitatori. Read More...