Revenit la Bruxelles, Carles Puigdemont promite să continue lupta pentru independenţa Cataloniei Fostul lider separatist al regiunii spaniole Catalonia, Carles Puigdemont, a revenit sambata in Belgia si a promis sa continue "sa apere cauza dreapta a poporului catalan", relateaza AFP. "Nu este capatul calatoriei. Voi calatori pana in ultimul colt al continentului nostru pentru a apara cauza dreapta a poporului catalan", a declarat Puigdemont in engleza, intr-o conferinta de presa la reprezentanta Cataloniei din cartierul european al Bruxellesului. Inainte de conferinta de presa, liderul separatist s-a intalnit in cursul diminetii cu membri ai guvernului catalan si cu fosti ministri in exil.… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

