Stiri pe aceeasi tema

- Eduard Novak, ministrul Tineretului și Sportului, a avut, luni, o intalnire cu ministrul Sanatatii pentru a elabora un ordin comun care sa reglementeze conditiile revenirii spectatorilor la competitiile sportive.

- Ministrul Tineretului si Sportului, Eduard Novak, a avut, luni, o intalnire cu ministrul Sanatatii, Vlad Voiculescu, in scopul elaborarii si emiterii unui nou ordin comun care sa reglementeze conditiile revenirii spectatorilor la competitiile sportive, potrivit Agerpres."La sediul Ministerului Sanatatii…

- Echipa naționala de rugby a Romaniei este pe locul 19 in clasamentul mondial, in timp ce Ungaria se afla pe locul 64. Autoritațile de la Budapesta au anunțat ca vor face un stadion special pentru rugby. In Romania, ministrul sportului, Eduard Novak confisca stadionul de rugby, informeaza jurnaliștii…

- Ministrul Tineretului si Sportului, Eduard Novak, impreuna cu vicepremierul Kelemen Hunor, au discutat marti, la Palatul Controceni, cu presedintele Klaus Iohannis pe tema strategiei nationale pentru sport, al carei obiectiv este situarea Romaniei in primele 15 natiuni in privinta rezultatelor sportive,…

- Ministrul Tineretului si Sportului, Eduard Novak, impreuna cu vicepremierul Kelemen Hunor, au discutat marti, la Palatul Controceni, cu presedintele Klaus Iohannis pe tema strategiei nationale pentru sport, al carei obiectiv este situarea Romaniei in primele 15 natiuni in privinta rezultatelor sportive,…

- Ministrul Tineretului si Sportului, Eduard Novak, s-a vaccinat, miercuri, anti-Covid, si îi îndeamna pe toti tinerii si toti sportivii sa faca acelasi lucru.Ce mesaj transmite ministrul “În calitate de ministru al Tineretului si Sportului, dar si de sportiv, îi…

- Ministrul Tineretului si Sportului, Eduard Novak, s-a vaccinat, miercuri, anti-Covid, si ii indeamna pe toti tinerii si toti sportivii sa faca acelasi lucru, potrivit news.ro. “In calitate de ministru al Tineretului si Sportului, dar si de sportiv, ii incurajez pe toti cetatenii, tineri si…

- UDMR si USR PLUS par sa-si fi finalizat nominalizarile pentru portofoliile detinute in Cabinetul Citu, in timp ce la PNL inca sunt discutii pe acest subiect. UDMR, care are trei ministere, ii propune pe Cseke Attila si pe Tanczos Barna, elementul surpriza fiind nominalizarea presedintelui Federatiei…