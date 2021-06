Stiri pe aceeasi tema

- Novak Djokovic (34 de ani, 1 ATP) s-a calificat in sferturile de finala de la Roland Garros 2021. Italianul Lorenzo Musetti (19 ani, 76 ATP) s-a retras in decisiv, la scorul de 7-6(7), 7-6(2), 1-6, 0-6, 0-4, in favoarea lui Nole. In sferturile de finala, Djokovic va juca impotriva unui alt italian,…

- „Nu stiu daca voi juca meciul din optimi” de la Roland Garros, a declarat sambata noaptea elvetianul Roger Federer (8 ATP, favorit nr. 8) dupa partida foarte solicitanta, de aproape patru ore, cu germanul Dominik Koepfer (59 ATP) din turul al treilea. Federer s-a impus greu , in patru seturi, 7-6 (7/5),…

- ​Novak Djokovic a avut parte de un duel foarte dificil, sâmbata, în semifinalele turneului de la Roma. Liderul mondial a trecut în trei seturi de surprinzatorul Lorenzo Sonego și a obținut biletul pentru o finala de vis: îl va întâlni pe Rafael Nadal.Dupa…

- Matteo Berrettini (10 ATP, al optulea favorit) s-a calificat în finala turneului Masters 1000 de la Madrid, dupa ce a trecut în semifinale, în doua seturi, de Casper Ruud (22 ATP).Italianul, campion la Belgrad cu doua saptamâni în urma, a avut nevoie de doar o ora si…