Revenirea pieței de birouri încetinește, după o evoluție robustă în prima jumătate din 2022 Dupa patru trimestre cu evoluție solida, activitatea din piața de birouri a incetinit in al treilea trimestru al acestui an. Cererea totala de spații de birouri moderne de 68.800 de metri patrați a fost stabila fața de anul trecut și, de asemenea, fața de media ultimelor patru trimestre, dar cererea noua a fost de doar 22.200 de metri patrați, in scadere cu 39% comparativ cu aceeași perioada a anului trecut, potrivit datelor Colliers. Chiar și așa, perspectivele pe termen scurt raman incurajatoare, iar consultanții Colliers estimeaza ca, in cazul birourilor de clasa A, rata de neocupare ar putea… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

