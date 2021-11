Stiri pe aceeasi tema

- Coordonatorul campaniei naționale de vaccinare, Valeriu Gheorghița, a anunțat, marți, ca Bucureștiul va trece de pragul de 70% din populația de peste 12 ani vaccinata cu cel puțin o doza, in urmatoarea saptamana. In prezent, 65% din populația de peste 12 ani din București este vaccinata. Județul Cluj…

- Romania a depșit pragul de 7 milioane de persoane vaccinate, anunța RO Vaccinare pe pagina de Facebook. Potrivit sursei citate, vaccinarea ramane cea mai la indemana soluție de protecție impotriva COVID-19. Prin vaccinare impotriva COVID-19: – se reduce riscul de infectare; – se reduce riscul de transmitere…

- Deputatul PSD Alexandru Rafila a transmis sambata seara, intr-un mesaj pe Facebook, ca Romania este intr-un „moment crucial” și ca „sper sa incheiem aceste momente de criza – sanitara si politica – cat mai repede”, in contextul epidemiologic actual. „Cred ca este necesara o luna de solidaritate pentru…

- UE a raspuns cererii de asistența a Romaniei pentru a trata numarul mare de pacienți afectați de COVID-19, prin intermediul Mecanismului de protecție civila. Prin intermediul Mecanismului de protecție civila al UE au fost propuse din partea Austriei 1 075 de colete cu diferite medicamente pentru asistența…

- Medicul epidemiolog Octavian Jurma a analizat evoluția pandemiei in ultimele patru saptamani și a ajuns la concluzia ca in urmatoarele 14 zile aproximativ un milion de romani se vor infecta și 10.000 vor muri din cauza COVID 19. Medicul Octavian Jurma a calculat și a aflat ca, in prezent, Romania…

- Spitalele din Romania au devenit locul unde se consuma zilnic numeroase tragedii, iar sute de oameni mor ucisi de COVID-19. Altii, care supravietuiesc, infrunta la randul lor un adevarat cosmar pe care nu-l vor uita niciodata.

- Romania a reușit sa foloseasca puțin peste jumatate din vaccinurile anti-COVID primite. Aproape 750.000 de doze au expirat, iar alte aproape 200.000 vor depași luna viitoare termenul de valabilitate. Pana luni, 20 septembrie, Romania a primit 18.522.449 de doze de vaccin de la Pfizer, Moderna, AstraZeneca…

- Puțin peste 4.500 de persoane au fost vaccinate in ultimele 24 de ore. Romania are 5.322.754 de persoane vaccinate, din care 5.207.352 cu schema completa. 4.571 de persoane au fost vaccinate in ultimele 24 de...