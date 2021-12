Stiri pe aceeasi tema

- Aproximativ 79% dintre participantii la sondajul realizat intre 21 si 23 decembrie considera ca noul coronavirus va continua sa le afecteze traiul, cel putin in parte, in anul care vine, iar 34% se asteapta ca acest impact sa fie considerabil. Starea de spirit a opiniei publice pare asadar si mai sumbra…

- Inca doua cazuri de COVID-19 cu tulpina Omicron confirmate la noi Foto: commons.wikimedia.org/wiki/File:SARS-CoV-2_without_background.png RADIO ROMÂNIA ACTUALITATI - Înca doua cazuri de COVID-19 cu tulpina Omicron au fost confirmate vineri în România - anunta Ministerul…

- Neintelegeri intre PSD si PNL legat de masurile anti-COVID-19 Alexandru Rafila. Foto: Arhiva. Noul proiect de lege privind introducerea certificatului verde COVID la locul de munca, initiat de PSD, ar urma sa fie discutat…

- In primavara anului trecut, coronavirusul oprea lumea in loc, iar națiunile se grabeau sa-și inchida economiile de frica virusului necunoscut. Oamenii acceptau restricțiile cu gandul ca viața va reveni la normal in doar cateva saptamani. 1 an și 8 luni mai tarziu, intrebarea „cand vom reveni la normalitate”…

- Daca weekend-ul viitor ar avea loc alegeri, PSD ar obține 40%, PNL 17%, AUR 15%, iar USR 11%, potrivit ultimului sondaj Avangarde pe luna noiembrie, efectuat la comanda PSD, citat de G4media.ro. Fața de sondajul anterior, efectuat in luna octombrie, AUR a crescut de la 14% la 15%, USR a scazut de la…

- București - Rata de vaccinare anti-COVID-19 de 63,5% la cei de peste 12 ani FOTO: RoVaccinare.ro. Bucureștiul a ajuns la o rata de de acoperire vaccinare anti-COVID-19 de 63,5% din populația de peste 12 ani, iar în trei județe s-a trecut de 50%: Cluj, Constanța și Sibiu.…

- Un preot confirmat cu Covid ar fi oficiat mai multe slujbe religioase Arhiva Foto: Ioan Suciu Un preot din Alba Iulia, diagnosticat cu COVID-19, este cercetat pentru ca ar fi încalcat masura izolarii la domiciliu. Dupa ce a fost testat pozitiv, el ar fi oficiat mai multe slujbe religioase.…

- Interesul tot mai mare pentru vaccinarea anti-COVID-19 Interesul tot mai mare pentru vaccinarea anti-COVID-19 determina redeschiderea unor centre care si-au suspendat activitatea în vara, cum se întâmpla în Galati, la baza Siderurgistul, sau cresterea capacitatii de imunizare,…