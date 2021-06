Creșterea recenta a prețurilor in Europa, intr-un context de redresare post-pandemica, provoaca teama in Germania, țara renumita pentru stabilitatea monetara. Potrivit Bancii Centrale germane, inflația ar putea ajunge la aproape 4% pana la sfarșitul anului. Atat in ​​Europa, cat și in Statele Unite, acest fenomen este legat de efecte ciclice, in special de redresarea economiilor […] The post Revenirea inflației da frisoane celei mai mari economii din UE first appeared on Ziarul National .