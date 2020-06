Stiri pe aceeasi tema

- Pandemia a creat un mediu extrem de volatil si imprevizibil pe piata valutara pana la jumatatea anului 2020. Criza cauzata de coronavirus a avut un impact amplu si rapid asupra economiei globale, fortand mana autoritatilor sa intervina cu stimulente ample de natura monetara si fiscala. Volumele imense…

- Analiza: 2020, anul in care cursul ajunge foarte aproape de pragul de 5 lei/euro. Pandemia a creat un mediu extrem de volatil si imprevizibil pe piata valutara Cursul cursul euro/leu ar putea sa depaseasca pragul de 4,94 in acest an, avand in vedere dezechilibrul comercial si o valoare mai redusa a…

- Coca-Cola HBC Romania, liderul industriei locale de bauturi, aduce pe piata din Romania brandul Costa Coffee si vinde din aceasta luna cafea ambalata (boabe si macinata) in magazinele si in sectorul HoReCa din Romania, potrivit news.ro."Coca-Cola HBC Romania, liderul industriei locale de bauturi,…

- Romania va beneficia de fonduri europene in valoare de 5 miliarde de euro, bani care vor ajuta la redresarea economiei dupa criza determinata de pandemie. Premierul Ludovic Orban a anunțat ieri seara ca aceste miliarde de euro vor merge direct spre economie și spre sprijinirea forței de munca. Guvernul…

- CHIȘINAU, 19 mai – Sputnik. La cursul valutar anunțat de Banca Naționala a Moldovei (BNM) pentru marți, 19 mai, un dolar american este cotat cu 17,80 lei, un euro – cu 19,25 lei, o hrivna ucraineana – cu 67 de bani, un leu romanesc – cu 3,98 lei moldovenești, o rubla ruseasca – cu 24 de bani.…

- Cifra de afaceri a pietei serviciilor de posta si curierat din Romania a avansat cu 16% fata de 2017 si a depasit cu aproape 90% nivelul din 2009, ajungand la aproape 4,8 miliarde de lei in 2018, potrivit celei mai recente analize KeysFin.

- Ce se intampla pe piața romaneasca, dupa prabușirea prețului petrolului. Ministru: O scadere la pompa este pozitiva pentru populație, dar inseamna ca economia nu merge Romania nu va fi afectata pe termen scurt de scaderea dramatica a pretului petrolului de pe pietele americane, iar pe fondul unul declin…

- Președintele Societații de Microbiologie, Alexandru Rafila, spune ca Romania va depași cel mai probabil luni pragul de 2.000 de cazuri de coronavirus. „Nu vreau sa inducem o stare de panica, pentru ca nu...