- Presedintele in functie al SUA, Donald Trump, a revenit la Washington joi, scurtandu-si vacanta in Florida, in contextul disensiunilor cu liderii Congresului si al tensiunilor cu Iranul, informeaza agentia Reuters, potrivit Mediafax. Donald Trump urma sa celebreze Revelionul in resedinta sa…

- SUA au ajuns sambata la 17.631.293 de cazuri confirmate de SARS-CoV-2 si la 316.006 de decese asociate bolii COVID-19, potrivit unui bilant independent al Universitatii Johns Hopkins, relateaza EFE. Bilantul, publicat la 20:00 ora locala (01:00 GMT duminica), arata cu 2.971 mai multe decese decat vineri…

- Actualul președinte american Donald Trump, in ziua inaugurarii democratului Joe Biden, va pleca din Washington și va rata toate evenimentele oficiale. Despre planurile lui Trump informeaza portalul Axios cu referire la surse apropiate șefului statului. {{485683}}Potrivit datelor lor, Trump nu va saluta…

- SUA au inregistrat joi 2.907 decese si 210.962 de contagieri cu COVID-19, doua noi recorduri de la inceperea pandemiei, potrivit unui bilant independent al Universitatii Johns Hopkins, relateaza EFE, scrie agerpres.ro . Desi recordul anterior de cazuri era destul de recent, un numar atat de mare de…

- "Acesta este o situatie foarte exploziva. Aceasta este o situatie care poate duce la o criza constitutionala in SUA, dupa cum just declara expertii. Si este ceva care trebuie sa ne preocupe foarte mult", a declarat Annegret Kramp-Karrenbauer la postul german de televiziune ZDF. Citeste si ALEGERI…

- Un exemplu de astfel de caz este primirea premierului japonez Shinzo Abe de catre Donald Trump la Mar-a-Lago, clubul detinut de presedinte. Desi cei doi se puteau intalni la Washington, Trump a spus ca afacerea sa din Florida este o alternativa mai comfortabila. "Este, intr-adevar, Casa Alba din Sud",…

- Aflat in campanie electorala, Donald Trump susține ca nu joaca mereu dupa regulile Washington-ului. Acesta le-a spus americanilor ca a luptat pentru ei mai mult decat orice alt președinte, conform Mediafax. „Vin dupa mine mulți oameni din Washigton. Nimeni nu a trecut prin ce am trecut eu. Nimeni. Niciun…

- Candidatul democrat la alegerile prezidentiale din SUA, Joe Biden, s-a declarat luni dornic sa participe la dezbaterea cu contracandidatul sau republican, presedintele Donald Trump, daca expertii considera ca nu ar exista riscuri medicale tinând cont ca liderul de la Casa Alba a fost testat pozitiv…