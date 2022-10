Stiri pe aceeasi tema

- Etapa a cincea a play-out-ului Ligii Nationale de Rugby a fost dominata de oaspeti, care s-au impus in trei din cele patru partide. Unica victorie pe teren propriu a fost reusita de CS Navodari, dobrogenii consolidandu-si astfel pozitia in varful ierarhiei. Gazduit de stadionul „Flacara”, meciul dintre…

- Partidul fostului premier bulgar Boiko Borisov a ieșit pe primul loc in alegerile parlamentare de duminica, potrivit sondajelor la ieșirea de la urne, dar acest lucru nu ii garanteaza revenirea la putere. In paralel, confuzia domnea luni in Bosnia și Herțegovina, unde doi lideri rivali sarbi au revendicat…

- Organizatorii concertului din pestera Romanesti au anuntat ca, in acest an, iubitorii de muzica clasica vor avea, din nou, parte de un spectacol inedit. Dupa cativa ani de pauza din cauza pandemiei, seria spectacolelor din pestera va fi reluata de luna viitoare. Primarul comunei Tomesti, Costel Medelean,…

- Polonia a semnat un contract cu Coreea de Sud pentru 48 de noi avioane de lupta ușoare, in contextul in care incearca sa iși consolideze armata pe fondul preocuparilor de securitate legate de invazia Rusiei in Ucraina, anunța Reuters. Aeronavele fac parte dintr-un contract de armament in valoare de…

- Incepe culesul strugurilor de vin in podgoriile din Vrancea, iar proprietarii se lovesc din nou de aceeasi problema: lipsa fortei de munca. Datele statistice arata ca sunt aproape 25.000 de hectare cultivate cu vii in judetul Vrancea. Vremea calda a permis anul acesta strugurilor sa se coaca mai devreme…

- Orice om care doreste sa creasca, devine discipol al unui Maestru.Discipol ndash; vine de la "disciplina" ndash; si disciplina suprema este sa poti sta linistit, tu cu tine, si sa accesezi acea parte din tine, care doarme.Maestrul al carui discipol suntem chemati sa devenim este Natura, Forta vietii,…

- Productivitatea, exceptand sectorul agricol, care masoara productia orara per lucrator, a scazut cu 2,5% fata de un an in urma. De asemenea, a scazut brusc in trimestrul al doilea, la o rata anualizata de 4,6%, dupa ce a coborat cu un ritm revizuit in sens ascendent, de 7,4%, in primele trei luni ale…

- Forta NATO de mentinere a pacii in Kosovo (KFOR) urmareste indeaproape situatia de la frontiera dintre Kosovo si Serbia, unde tensiunile interetnice au escaladat din nou, a relatat ieri agentia de presa italiana ANSA, potrivit Agerpres. KFOR este pregatita „sa intervina daca stabilitatea ar fi pusa…