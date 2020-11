Stiri pe aceeasi tema

- Înotatorul Robert Glinta a stabilit, vineri, un record national în proba de 100 m spate, în etapa a saptea a International Swimming League, la Budapesta, a anuntat Federatia Româna de Natatie si Pentatlon Modern.Glinta s-a clasat pe locul doi, cu timpul 49.87. Proba a fost…

- Inotatorul Robert Glinta a revenit, joi, in competitii, el participand la etapa a saptea a International Swimming League, la Budapesta, competitie la care a stabilit si un record national, anunța news.ro.Glinta s-a prezentat la concurs dupa doua saptamani de carantina. El a stabilit recordul…

- Peter Szijjarto a fost testat pozitiv dupa sosirea sa la Bangkok, capitala Thailandei, a precizat acelasi purtator de cuvant. Dupa vizita efectuata in Cambodgia, in cadrul acestui turneu asiatic, Szijjarto s-a deplasat in Thailanda, unde ca urmare a rezultatului pozitiv la testul pentru COVID-19…

- “Gimnastica m-a invatat sa fiu o persoana... pozitiva! Asteptam un test pozitiv la verificarea de la Izvorani unde trebuia sa concurez pentru prima data dupa 3 ani! Pregatita, cu ambitie si multa determinare alaturi de antrenorii mei. Eram gata sa ma ridic, sa lupt pentru visul meu! Asa voi face…

- Lovit de doua AVC-uri, paralizat pe partea stanga, cu probleme de memorie, pianistul de jazz a anunțat ca nu va mai urca pe scena și ca nu știe daca va mai putea canta vreodata la pian.„Nu știu cum o sa arate viitorul pentru mine. In acest moment, nu mi se pare ca sunt un pianist. Asta e tot ce pot…

- Inotatorul Robert Glinta a anuntat, duminica, pe Instagram, ca a fost testat pozitiv cu noul coronavirus, in Ungaria, unde trebuia sa participe la o competitie, potrivit news.ro."Ei bine, in timp ce a fi pozitiv poate fi un lucru bun in multe aspecte din viata, testarea pozitiva pentru Covid-19…

- Romania a stabilit, astazi, un nou record in ceea ce priveste numarul oamenilor care au murit in ultimele 24 de ore, dar si de pacienti internati pe sectiile de Anestezie si Terapie Intensiva (ATI). Potrivit Grupului de Comunicare Strategica, in ultimele 24 de ore, in Romania, 73 de pacienti infectati…

- Loturile nationale de judo ale Romaniei se confrunta cu un focar de coronavirus, nu mai putin de 17 sportivi, 16 baieti si o fata, fiind depistati pozitiv, a declarat, pentru AGERPRES, directorul departamentului international din cadrul Federatiei Romane de Judo. "Din loturile masculine care se pregatesc…