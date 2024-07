Stiri pe aceeasi tema

- Iulia Vantur a facut furori cu ținuta aleasa la nunta anului in India. Fiul celui mai bogat om din Asia și fiica unui magnat din domeniul farmaceutic se casatoresc, iar romanca a aparut la primele festivitați imbracata intr-un sari indian foarte elegant. Moștenitorul miliardar Anant Ambani se va casatori…

- Iulia Vantur și Salman Khan au atras atenția cu apariția lor la nunta anului in India. Fiul celui mai bogat om din Asia și fiica unui magnat din domeniul farmaceutic se casatoresc, iar cei doi nu au lipsit de la evenimentul care dureaza mai multe zile și nopți. Eveniment mare are loc in aceasta perioada…

- Incepand cu 26 iunie, Meta, compania mama a Facebook și Instagram, va folosi postarile publice ale utilizatorilor din Europa pentru a dezvolta și imbunatați inteligența artificiala (AI). O noua notificare a aparut in aplicațiile mobile ale acestor platfor

- Bruce Springsteen, care si-a anulat deja un concert weekendul trecut la Marsilia din cauza unei probleme vocale, a fost nevoit sa amane alte trei spectacole din turneul sau european, programate la Praga si Milano, precizeaza un comunicat publicat duminica pe contul sau de Instagram, informeaza AFP,…

- Comisia Europeana a anuntat joi rezultatele cererilor de propuneri din 2023 din cadrul Fondului european de aparare (FEA), in valoare de 1,031 de miliarde de euro sub forma de finantare din partea UE, pentru a sprijini 54 de proiecte europene comune restante de cercetare si dezvoltare in domeniul apararii,…

- Turneul Eras al cantareței Taylor Swift a debutat in Europa saptamana trecuta, dupa ce a cucerit patru continente cu spectacolele sale memorabile. Swift a stabilit record dupa record in industria muzicala, iar turneul sau Eras nu face excepție. Lansat in martie 2023, acest turneu este primul din istorie…

- In timp ce presa a incercat sa obțina informații despre starea actorului, fiul acestuia, Florin Piersic Jr., s-a comportat evaziv și a refuzat sa faca comentarii, preferand sa posteze un clip pe platforma de socializare Instagram . In acest clip, Florin Piersic Jr. apare stand la birou și raspunzand…

- Instituția Prefectului Județul Brașov și Garnizoana Brașov au organizat, vineri, 10 mai 2024, o ceremonie militara și religioasa prilejuita de sarbatorirea Zilei Victoriei in Europa (8 mai), Zilei Europei/Zilei Uniunii Europene (9 mai) și Zilei Independenței Naționale a Romaniei (10 mai). Ceremonia…