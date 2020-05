Revenim la starea de urgență? Avertisment teribil al lui Streinu Cercel Adrian Streinu-Cercel, mangerul Institutul de Boli Infectioase Matei Bals, a declarat ca daca trendul ascendent al cazurilor de COVID-19 va fi reluat in Romania, este posibil ca masurile restrictive sa fie reluate. Forum ARIR. Perspective caștigatoare: Cum reconstruim economia "Nu este vorba despre un numar, ci problema trendului daca e ascendent toate aceste masuri vor trebui reluate la un moment dat. Noi suntem acum la 160 de cazuri zilnice, cu o rata de mortalitate joasa și noi nu ar trebui sa dam cu piciorul acestui avantaj. Orice creștere va fi studiata cu mare atenție de catre INSP,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

