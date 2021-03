Revenim la restricțiile de CIRCULAȚIE? Raed Arafat a făcut anunțul Secretarul de stat Raed Arafat a declarat luni, la Antena 3, ca in contextul in care Guvernul va prelungi starea de alerta cu inca 30 de zile, se discuta „daca este necesar sa se umble la unele masuri”. „Noi nu avem nicio discutie pe masa pentru lockdown, nici nu se pune problema, in niciun caz lockdown”, a declarat Arafat. Intrebat daca s-ar putea introduce obligativitatea circulației cu declarație pe propria raspundere incepand cu ora 22.00 fața de ora 23.00 cum este in prezent, scenariu de lucru vehiculat pe surse in cursul acestei zile, secretarul de stat nu a respins varianta dar a indicat… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

