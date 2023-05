Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Republicii Moldova, Dorin Recean, susține ca țara sa nu mai consuma gaze naturale din Federația Rusa, fiind integrata in rețeaua energetica europeana atat din punct de vedere tehnic, cat și comercial. Oficialul de la Chișinau a menționat sprijnul Romaniei pentru Republica Moldova. El a atras…

- Cu o saptamana inainte de schimburile de poziții din guvern, premierul Nicolae Ciuca a recunoscut ca razboiul Rusiei in Ucraina reprezinta, inca, ingrijorari reale la Bucuresti. In cadrul conferinței Forumului de Securitate din regiunea Marii Negre si a Balcanilor, Nicolae Ciuca a declarat ca epoca…

- In marja Forumului de Securitate din regiunea Marii Negre și Balcani, premierul de la Chișinau a declarat ca țara sa a ințeles ca statutul de neutralitate nu o poate apara, afirmand ca Rusia nu respecta acest lucru. Prin urmare,, Chișinaul acționeaza pentru consolidarea capacitații sale de aparare.

- Premierul Republicii Moldova, Dorin Recean, vine la București, pentru a participa la Forumul de Securitate al Marii Negre și Balcanilor. „Black Sea and Balkans Security Forum” este organizat de New Strategy Center și se desfașoara in perioada 18-19 mai 2023. Dorin Recean se va afla, in acest context,…

- Dorin Recean pleaca la București in perioada 17-18 mai. Premierul Republicii Moldova urmeaza sa participe la Forumul de Securitate din regiunea Marii Negre și Balcani. Pe 18 mai, alaturi de omologul roman Nicolae Ciuca, premierul va unul dintre speakerii principali. Cei doi șefi de Guvern urmeaza sa…

- Premierul moldovean - Dorin Recean se afla in Romania, la București, intr-o vizita de lucru, miercuri, 17 mai, și joi, 18 mai. Acesta participa la a saptea editie a Forumului de Securitate din regiunea Marii Negre si Balcani, ce se va desfasura la Bucuresti.„Seful executivului va participa la eveniment…

- Ministrul Apararii Nationale, Angel Tilvar, a avut miercuri consultari bilaterale cu omologul lituanian Arvydas Anusaukas, aflat in Romania cu prilejul primei conferinte privind securitatea regiunii Marii Negre sub egida Platformei Internationale Crimeea. Evenimentul este organizat de Ministerul Afacerilor…