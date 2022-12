Stiri pe aceeasi tema

- Oficialii ucraineni au cerut Crucii Roșii sa efectueze o misiune intr-o tabara de prizonieri notorie din estul țarii ocupat de Rusia, relateaza BBC, conform Mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER ×…

- Rusia va folosi propriul combustibil nuclear la centrala nucleara Zaporojie, din sudul Ucrainei, dupa ce aceasta centrala si-a consumat rezervele de combustibil, a anuntat joi agentia de presa TASS, citand un reprezentant al agentiei ruse pentru energie nucleara Rosenergoatom, transmite Reuters.…

- Asociatia Internationala a Boxului (IBA) a decis miercuri sa anuleze suspendarea sportivilor amatori din Rusia si Belarus, care vor putea reveni in competitii cu efect imediat si vor putea concura sub steag si imn propriu, transmite Reuters. In schimb, ucrainenii au fost sancționați. Președinte al…

- Asaltati de solicitari de ajutor, cauzate de panica, pentru a evita mobilizarea, avocatii din Rusia spun ca lucreaza pana la epuizare pentru a-i consilia pe cei care risca sa fie trimisi sa lupte in razboiul din Ucraina, comenteaza Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- NATO isi va spori ajutorul pentru Ucraina drept raspuns la referendumurile false pe care Rusia le deruleaza in teritoriile ocupate din tara vecina, a declarat vineri secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, relateaza Reuters, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Ministerul armean al Apararii a acuzat vineri fortele armate azere ca au deschis focul asupra unor pozitii armene, incalcand astfel un acord de incetare a focului convenit intre cele doua parti, declara ministerul intr-o postare pe o retea de social media, potrivit Reuters, scrie AGERPRES. Fii…

- Agentia Mondiala Antidoping (WADA/AMA) monitorizeaza in continuare controale antidoping realizate in Rusia, in ciuda complicatiilor cauzate de razboiul din Ucraina, a anuntat marti presedintele acestei organizatii, polonezul Witold Banka, citat de Reuters, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele…

- Treisprezece persoane au fost ucise si altele ranite intr-o serie de explozii in orasul Donetsk, condus de separatisti, in estul Ucrainei, potrivit primarului acestui oras sustinut de Rusia, relateaza BBC preluat de news.ro Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…