Calendar-Ortodox: 17 noiembrie - pomenirea Parintelui Grigorie, facatorul de minuni, episcopul Neocezareii

In aceasta luna, in ziua a saptesprezecea, pomenirea celui dintre sfinti Parintelui nostru Grigorie, facatorul de minuni, episcopul Neocezareii.Acesta a trait in zilele imparatului Aurelian… [citeste mai departe]