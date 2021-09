Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul ia in calcul creșterea neta a salariului minim net cu 10%, incepand cu 1 ianuarie 2022, dar si o formula de calcul care sa fie aplicata pentru anii urmatori, a declarat premierul Florin Citu, marti, la reuniunea Consiliului National Tripartit pentru Dialog Social, potrivit Agerpres . „As vrea…

- Salariul minim va CREȘTE cu aproape 11%. PROPUNEREA facuta de Guvern Guvernul propune o crestere bruta a salariului minim de aproape 11%, respectiv o crestere neta de 10%, de la 1 ianuarie 2022, si o formula de calcul care sa fie aplicata incepand cu aceeasi data si pentru anii urmatori, a declarat…

- Guvernul va prezenta saptamana viitoare proiectia proprie privind majorarea salariului minim pe economie, a anuntat, joi, la Braila, ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Raluca Turcan, intr-o conferinta de presa, informeaza AGERPRES . “Pentru prima data, la inceput de toamna suntem trei parti asezate…

- Ministrul Muncii, Raluca Turcan, a declarat marti, la Ploiesti ca Guvernul ia in calcul majorarea salariului minim mai devreme de sfarsitul acestui an, avand in vedere cresterile de preturi, iar propunerile de...

- Guvernul ia in calcul majorarea salariului minim mai devreme de sfarsitul acestui an, avand in vedere cresterile de preturi, iar propunerile de majorare sunt intre 8% si 12%, a declarat, marti, ministrul Muncii, Raluca Turcan, la Ploiesti, relateaza Agerpres. "In acest moment suntem in etapa…

- "In acest moment, in Romania sunt 480.000 de locuri de munca disponibile si 200.000 de cereri de locuri de munca inregistrate, ceea ce arata, pe de o parte, ca forta de munca disponibila nu este suficient calificata pentru joburile disponibile si, pe de alta parte, ca nivelul salarizarii in Romania…

- Salariul minim pe economie in Romania este mic si trebuie sa creasca, dar sa nu conduca la o avalansa de concedieri, a declarat miercuri, ministrul Muncii, Raluca Turcan. Ministrul a anuntat patronatele si sindicatele sa se pregateasca pentru demararea negocierilor cu privire la nivelul salariului minim…

- Incepem ziua cu o veste buna pentru toți angajații romani. In mod oficial, Raluca Turcan a anunțat creșterea salariului minim pe economie. Ministrul Muncii spune ca cei 2.300 de lei pe care ii primesc acum cei din campul muncii sunt prea puțini.