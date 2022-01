Petrecerea de Revelion a adus mai mulți tineri la cabane in toate județele țarii. Aceștia s-au distrat, insa unii au exagerat, ajungand sa vandalizeze pensiunea in care au petrecut pana dimineața. Proprietarul a depus plangere penala. Pensiunea se afla in centrul Capitalei. La miezul noptii, proprietarii au observat ca toate camerele de supraveghere nu mai functioneaza si au incercat sa ia legatura cu tinerii, insa niciunul dintre ei nu a mai raspuns. Dimineata, proprietarii pensiunii au ajuns in locatie si au avut parte de o surpriza neplacuta, gasind peretii devastati si mobilierul distrus.…