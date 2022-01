Stiri pe aceeasi tema

- Sezonul rece ridica riscul apariției racelii și a gripei. Exista insa un truc simplu care te ajuta la ameliorare simptomelor și se prepara imediat. Pune bicarbonat de sodiu și lamaie in apa fierbinte. Tot ce trebuie sa faci este sa adaugi bicarbonat de sodiu și sucul de la o lamaie, in apa fierbine.…

- Autoritatile locale au renuntat la inchirierea patinoarului care ar fi scos din vistierie aproape 30.000 de euro, dar si la artificiile de Revelion. In schimb, Targul de Craciun va fi finantat.

- Restricțiile de 1 Decembrie, Craciun și Revelion. Petrecerile publice din noaptea de Anul Nou trebuie sa se incheie la ora 21,00 Anul acesta spunem „La multi ani” de Revelion la ora. 20.59. Pentru ca toate petrecerile trebuie sa se incheie la ora 21,00. Asta a decis astazi Comitetul National pentru…

- Numarul rezervarilor pentru minivacanta de Sfantul Andrei si 1 Decembrie si pentru Revelion este in crestere in unele zonele turistice ale judetului Harghita, in vreme ce in altele se mentine redus, din cauza incertitudinii si a restrictiilor impuse in contextul pandemic actual. In statiunea Baile…

- Criza de microcipuri face ca timpul de așteptare pentru o masina noua sa se dubleze. Este un deficit de semiconductori la nivel mondial. Multe fabrici au suspendat producțiile anul acesta pentru perioade scurte, iar altele au anunțat ca vor produce cu zeci de mii de mașini mai puțin. Prețurile la mașinile…

- O femeie din Germania a fost condamnata la inchisoare pe viața dupa ce și-a ucis cinci din cei șase copii, toți cu varste cuprinse intre unu și opt ani. Tribunalul din orasul Wuppertal a condamnat-o pe femeie, in varsta de 28 de ani, la cea mai grea pedeapsa in Germania. Acest lucru exclude practic…

- A venit momentul cand romanii trebuie sa se pregateasca pentru marea schimbare. In acest weekend, mai exact in noaptea de 30 spre 31 octombrie, se face trecerea la ora de iarna. Astfel, sambata noapte ceasul se da cu o ora inapoi, iar ora 4:00 va deveni ora 3:00, ceea ce inseamna ca ziua de 31 octombrie…

- Val de accidente grave in Vișeu de Sus. Mașini distruse și persoane ranite ATP Motors. Campanii de nerefuzat. Noi iți gasim soluția! Oferta de nerefuzat la President Hotel & Resort**** din Baile Felix Vișeu de Sus – ora 08.00, polițiștii au intervenit la un accident rutier produs pe strada Bogdan…