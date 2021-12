Stiri pe aceeasi tema

- Situația vaccinarii in Romania pe localitați, actualizata de INSP la data de 5 decembrie. Primele localitați – in funcție de procentul acoperirii vaccinale: 62.91% – comuna Dumbravița, județul Timiș; 61.21% – comuna Salva, județul Bistrița-Nasaud; 58.84% – comuna Carcea, județul Dolj; 58.5% – comuna…

- Un incendiu a izbucnit, joi seara, la o casa din comuna Codaesti, focul extinzandu-se ulterior la alte doua locuinte, au informat reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Vaslui. Potrivit purtatorului de cuvant al institutiei, Marius Stanciu, la fata locului intervin…

- Un barbat in varsta de 50 de ani, angajat al Complexului Energetic Oltenia (CEO), si-a pierdut viata in urma unui accident de munca petrecut astazi in cariera miniera Rosia, de langa Rovinari.

- Primaria din Craciunelu de Jos a lansat recent in Sistemul Electronic de Achiziții Publice, o licitație pentru achiziția de lucrari pentru obiectivul de investiție „Realizare trotuare in comuna Craciunelu de Jos”. Valoarea totala a investiției este de 898.781,70 de lei, fara TVA. Trotuarele se vor amenaja…

- Primaria comunei Sag anunța inceperea campaniei de colectare a deșeurilor vegetale, campanie care se va desfasura in perioada 25 octombrie – 5 noiembrie. Depunerea acestora se va face, de fiecare localnic, in fata propriilor gospodarii, pe domeniul public, fara a perturba lucrarile aflate in desfașurare.…

- APM Constanta a decis ca nu este necesara efectuarea evaluarii impactului asupra mediului cu privire la infiintarea distributiei de gaze pentru localitatea Topraisar Agentia pentru Protectia Mediului Constanta anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare pentru Primaria comunei…

- O comuna din județul Timiș, urmata de Cluj-Napoca se afla in top, in ce privește numarul persoanelor vaccinate anti-COVID. De asemenea, comunele Florești și Feleacu ocupa locurile 9 și 10.Cluj-Napoca, locul 2 pe țara la vaccinarea anti-COVIDIn comuna Dumbravița, județul Timiș, rata de vaccinare este…

- Primaria comunei Vladimirescu este prima din judetul Arad care si-a instalat panouri fotovoltaice, care produc de trei ori mai multa energie electrica decat consuma institutia, dar si o statie de incarcare a masinilor electrice, singura a unei institutii publice din judet. Proiectul a fost…