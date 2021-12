Stiri pe aceeasi tema

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența a propus marți, in cadrul hotararii de prelungire a starii de alerta, masuri de relaxare pentru perioada sarbatorilor. Printre acestea se numara eliminarea restricțiilor

- Seful DSU, Raed Arafat, a anuntat marti ca propunerea Comitetului National pentru Situatii de Urgenta nu prevede o limita orara pentru activitatea magazinelor sau a restaurantelor in noaptea de Craciun si in cea de Revelion.

- Secretarul de stat Raed Arafat a anuntat marti seara ca, potrivit propunerilor CNSU, in noaptea de Revelion se vor putea organiza petreceri in aer liber fara limita de participanți sau ora de inchidere, singura condiție fiind purtarea maștii. Și restaurantele pot ramane deschise toata noaptea, insa…

- Interdicțiile de circulatie pe timpul nopții pentru persoanele nevaccinate impotriva COVID-19 vor fi eliminate, accesul in mall-uri si magazinele mari va fi permis si persoanelor testate, nu doar celor vaccinate sau trecute prin boala, masca de protecție va fi obligatorie in aer liber doar in spațiile…

- RELAXARE a regulilor, de sarbatori: liber la petreceri in noaptea de Revelion, program prelungit pentru magazine. Surse Libera circulație și prelungirea programului la magazine sunt doua dintre masurile de relaxare a retricțiilor discutate marți in CNSU. Premierul Nicolae Ciuca precizeaza ca purtatul…

- Pe 17 decembrie, la Slobozia se deschide Targul de Craciun. Autoritatile locale pregatesc numeroase surprize pentru sarbatorile de iarna. Spectacole in aer liber pentru copii, concerte, dar si reprezentatii cu artisti locali, vor avea loc pe scena amplasata in Piata Revolutiei.

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a anuntat ca masurile de protectie sanitara aferente sarbatorilor de iarna vor fi luate, de Guvern, in urmatoarele zile, dar a atras atentia ca purtarea corecta a mastii va fi „absolut obligatorie”, in spatiile aglomerate, indiferent de incidenta cazurilor de COVID-19.…