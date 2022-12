Peste 1.000 de blocuri și imobile aflate in București nu au apa calda și caldura zilele acestea. Conform aplicației mobile TermoAlert 11 % din sistemul de termoficare al orașului nu funcționeaza normal. Sute de peroane din București iși petrec ultimele zile ale anului in frig și fara apa calda. Termoenergetica a anunțat ca un total […] The post Revelion in frig! Peste 1.000 de blocuri din București, fara apa calda și caldura in pragul Anului Nou first appeared on Ziarul National .